Hertha-Profi: Müssen in den ersten Minuten anders auftreten

Vor dem Geisterspiel des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) richtet Innenverteidiger Niklas Stark seine Aufmerksamkeit auf den Sieg. Auch ohne Fans im Stadion ginge es um drei Punkte, die man holen wolle. «Unser Ziel muss es sein, in den ersten Minuten anders aufzutreten als zuletzt. Wir dürfen nicht wieder direkt in Rückstand geraten», sagte Stark in einem Interview auf Herthas Internetseite.

© dpa

Die Hauptstädter hatten in den vergangenen drei Bundesligaspielen bereits in den ersten sechs Minuten ein Gegentor kassiert - gegen Düsseldorf (3:3) und Bremen (2:2) holte die Mannschaft nach einer Aufholjagd zumindest noch ein Unentschieden. «Im Spiel nach vorne müssen wir dennoch mutig sein, auch ins Risiko gehen. Wichtig ist, dass wir die Balance halten», sagte stark.

Das Team von Trainer Alexander Nouri fährt als Tabellen-13. zu den vier Positionen besser platzierten Hoffenheimern. Die Bilanz der Berliner: Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur sechs Punkte.

Verzichten muss Nouri bei den Kraichgauern auf den gesperrten Mittelfeldmann Vladimir Darida. Der 40 Jahre alte Coach betonte jedoch, dass er «mehrere Optionen» habe, das als Team zu kompensieren. Auch der Einsatz von Torwart Thomas Kraft und Neuzugang Matheus Cunha seien fraglich - beim Brasilianer ist Nouri jedoch optimistisch. «Es gab eine unglückliche Szene im Training. Die erste Info war jetzt: es ist nicht so schlimm», sagte er.