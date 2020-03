«Geisterspiel» in Hoffenheim: Boyota trainiert individuell

Jetzt ist auch Hertha BSC von den Folgen des grassierenden Coronavirus betroffen. Beim kommenden Spiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) werden keine Zuschauer zugelassen, wie Hoffenheim am Dienstag mitteilte. «Die Gesundheit der Zuschauer ist das höchste Gut, daran haben sich alle Gespräche und Entscheidungen der vergangenen Stunden bemessen», sagte TSG-Geschäftsführer Frank Briel.

Ob Dedryck Boyata in Sinsheim wieder die Rolle des Abwehrchefs übernehmen kann, ließ der 40 Jahre alte Fußball-Trainer offen. Der belgische Nationalspieler trainierte wie Peter Pekarik am Dienstag individuell. Nouri will bei dem 29-Jährigen den Fortschritt von Tag zu Tag beobachten und dann wieder ins Mannschaftstraining einbauen.