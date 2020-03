Hertha BSC testet in Länderspielpause gegen Hannover 96

Fußball-Bundesligist Hertha BSC absolviert in der kommenden Länderspielpause ein Testspiel gegen den Zweitligisten Hannover 96. Wie die Berliner am Donnerstag mitteilten, treffen beide Mannschaften am 26. März um 15.00 Uhr aufeinander. Gespielt wird im Amateurstadion auf dem Olympiagelände. Der Eintritt ist frei.

© dpa