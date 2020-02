Klinsmann bei Facebook: Hubschrauber statt Hertha

Das Kapitel Hertha BSC ist für Jürgen Klinsmann auch in den sozialen Netzwerken beendet. Am Freitagmorgen (MEZ) war auf dem Facebook-Titelbild des früheren Bundestrainers wieder die Rückseite eines Hubschraubers zu sehen, der nahe eines Restaurants in Kalifornien steht. Das letzte zuvor verfügbare Titelbild zeigte Klinsmann an der Seitenlinie als Chefcoach der Hertha.

© dpa

Via Facebook hatte Klinsmann schriftlich am Dienstagmorgen seinen Rücktritt als Trainer beim Hauptstadtclub verkündet, dieser Schritt traf den Verein völlig unvorbereitet. Zudem erklärte der 55-Jährige seine Beweggründe in einem 13-minütigen Video über die Plattform am Mittwochabend. Hertha-Investor Lars Windhorst hatte am Donnerstag erklärt, dass Klinsmann nicht wieder auf seinen vorigen Posten im Aufsichtsrat des Club zurückkehren werde.