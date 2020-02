Jürgen Klinsmann hat seinen Rücktritt als Trainer von Hertha BSC erklärt.

Der 55-Jährige teilte seine überraschende Entscheidung am Dienstag (11. Februar 2020) auf seiner Facebook-Seite mit und verwies auf fehlendes «Vertrauen der handelnden Personen». Der Fußball-Bundesligist bestätigte Klinsmann Schritt.

Klinsmann übernahm Rolle als Cheftrainer Ende November 2019

Der «Bild»-Zeitung zufolge soll sich Klinsmann am Dienstag vor dem Training von der Hertha-Mannschaft verabschiedet haben. Der frühere Bundestrainer hatte den Posten bei den Berlinern am 27. November übernommen und sollte bis zum Saisonende Cheftrainer bleiben. Er war zuvor Aufsichtsrat bei der Hertha geworden und wollte später wieder in dieses Amt zurückkehren.