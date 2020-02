Extremismusforscher: Es gibt «tief verwurzelten Rassismus»

Fan- und Extremismusforscher Robert Claus spricht nach dem Vorwurf der rassistischen Vorfälle gegen den Hertha-Spieler Jordan Torunarigha von einem «gesellschaftlich tief verwurzelten Rassismus». Dieser drücke sich in einer langen Liste an Beispielen im Fußball aus, wo sich einzelne Fans «rassistisch, antisemitisch oder anderweitig diskriminierend» äußerten, sagte Claus in einem Interview der «Berliner Zeitung» (Freitag-Ausgabe). «Affenlaute sind leider dafür ein klassisches Beispiel.»

Im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstagabend zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC (3:2 n.V.) war der Berliner Torunarigha, der in Verlängerung die Gelb-Rote Karte sah, laut Aussagen der Gäste mehrfach rassistisch beleidigt worden. Der DFB-Kontrollausschuss leitete am Mittwoch eine Untersuchung ein.

Affenlaute und rassistische Rufe waren laut Claus vor allem in den 80er und 90er Jahren noch viel normaler. «Viele Fankurven haben in der Zwischenzeit einen Selbstreinigungsprozess mitgemacht.» Gerade Frankfurt und Schalke seien dafür bekannt, dass sie innerhalb ihrer Ultra-Szene diskutiert und reguliert hätten, rassistische und antisemitsche Rufe nicht zu dulden.

In Deutschland gebe es zwar mittlerweile eine recht breite Landschaft an Präventionsobjektiven, diese müssten allerdings weiter ausgebaut werden, sagte Claus. «Die Statistik des DFB besagt, dass es bei weniger als 0,3 Prozent aller Spiele Vorfälle von Gewalt und Diskriminierung gibt.» Die Daten würden über Schiedsrichter erhoben, die Vorfälle im Spielberichtsbogen meldeten. «Auch dieses System hat eine Dunkelziffer», so Claus.