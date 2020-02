Schalkes Serdar weiterhin fraglich für Pokal

Der Einsatz von Schalkes Nationalspieler Suat Serdar im DFB-Pokal-Achtelfinale am 4. Februar 2020 gegen Hertha BSC ist weiter unklar.

«Hinter seinem Einsatz steht noch ein Fragezeichen. Bei allen anderen sieht es so aus, dass sie einsatzfähig sind», sagte Trainer David Wagner am 3. Februar. Keeper Markus Schubert fehlt dagegen weiterhin. «Er ist weiter im Aufbautraining mit seiner Patellasehnen-Problematik», berichtete der Coach des Fußball-Bundesligisten. Im Tor spielt bis auf Weiteres Stammkeeper Alexander Nübel, der im Sommer zum FC Bayern München wechselt. Serdar war beim 0:0 am 31. Januar in Berlin vorzeitig wegen einer Zehenverletzung ausgewechselt worden.