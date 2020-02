Hertha-Trainer Klinsmann gibt Startelf-Garantie für Piatek

Der neue Offensivmann Krzysztof Piatek von Fußball-Bundesligist Hertha BSC freut sich auf sein Startelf-Debüt im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den FC Schalke 04.

«Ich bin gut in Form, hatte viel Spielpraxis in Mailand und bin 100 Prozent motiviert», sagte der Pole bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstag (4. Februar 2020) in Gelsenkirchen. Trainer Jürgen Klinsmann garantierte Piatek am 3. Februar seinen Einsatz von Beginn an.