Klinsmann: Sehnsucht nach Pokalfinale mit Hertha

Hertha und Schalke hatten sich in der Bundesliga erst am 31. Januar im Olympiastadion mit 0:0 getrennt. Im zweiten Duell wird der in der Winterpause neu verpflichtete Offensivspieler Krzysztof Piatek erstmals in der Startaufstellung der Hertha stehen. Das bestätigte Ex-Bundestrainer Klinsmann bei einer Pressekonferenz am 3. Februar und nahm den Polen gleich in die Pflicht: «Sein Ziel muss es sein, einer der besten Stürmer der Welt zu werden.»