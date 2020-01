Hertha verpflichtet Cunha: Selke nach Bremen

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den vierten Neuzugang in der Winter-Transferperiode verpflichtet. In Matheus Cunha von Tabellenführer RB Leipzig nahmen die Berliner einen weiteren offensiven Spieler unter Vertrag.

Der 20-Jährige unterschrieb am Freitag einen Vertrag 2024, wie Hertha mitteilte. Derzeit ist der Stürmer noch mit der brasilianischen U23 in der Olympia-Qualifikation unterwegs. Zur Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben. Kolportiert werden rund 18 Millionen Euro plus Boni. Cunha stieß 2018 vom Schweizer Erstligisten FC Sion zu RB Leipzig und erzielte in 35 Bundesliga-Einsätzen zwei Tore für Leipzig.