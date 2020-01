Jarstein vor Schalke-Doppel: Punktedruck und Finalsehnsucht

Vor den beiden Partien gegen den FC Schalke 04 will sich Torwart Rune Jarstein nicht festlegen, welches Spiel wichtiger für Hertha BSC ist.

«Wir brauchen in der Liga in unserer Lage jeden Punkt. Aber natürlich will jeder bei Hertha mal ins Pokalfinale und das dann gewinnen», sagte der 35 Jahre alte Keeper des Berliner Fußball-Bundesligisten dem Fachmagazin «Kicker» (30. januar 2020). Hertha kämpft in der Meisterschaft um den Verbleib im Oberhaus und wartet im DFB-Pokal weiterhin auf den erstmaligen Einzug ins Finale im heimischen Olympiastadion mit der Profimannschaft. «Ich saß in Norwegen als 17-Jähriger in einem Pokalfinale auf der Bank. Mir fehlt dieser Titel noch», sagte Jarstein.