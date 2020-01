Rekik wieder im Hertha-Training

Beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC entspannen sich die personellen Probleme in der Abwehr.

© dpa

Im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Freitag (31. Januar 2020) wird Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann wieder auf seine etatmäßigen Verteidiger Karim Rekik und Dedryck Boyata zurückgreifen können. Der Niederländer Rekik, der wegen muskulärer Probleme beim 2:1-Sieg in Wolfsburg nicht mitwirken konnte, kehrte am 28. Januar ins Mannschaftstraining zurück. Der belgische Nationalspieler Boyata hat seine Gelbsperre gegen die Niedersachsen abgesessen und kann gegen Schalke wieder auflaufen.

Nachwuchsspieler Samardzic zu den Profis hochgezogen Dafür blieben Vladimir Darida und Daishawn Redan am 28. Januar dem Trainingsplatz fern. Beide leiden unter einem Infekt. Deshalb wurde Nachwuchsspieler Lazar Samardzic zu den Profis hochgezogen. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler der U19 wird bereits häufiger in der U23 eingesetzt und erzielte am 24. Januar beim Testspiel der U23 gegen die U21 des Hamburger SV (7:0) einen Treffer vom Mittelkreis aus.

Maier erhofft sich durch einen Vereinswechsel mehr Spielzeit Sehr schmallippig verließ dagegen Arne Maier den Trainingsplatz. «Es ist alles gesagt», ließ der 22-Jährige beim Abgang wissen. Dem wechselwilligen Mittelfeldspieler wurde von Manager Michael Preetz ein Riegel für einen Transfer in der am Freitag endenden Wechselfrist vorgeschoben. Maier hatte sich daraufhin verwundert gezeigt und auf Gespräche mit den Verantwortlichen verwiesen, in denen er die Freigabe für einen neuen Verein erhalten haben soll. Der lange verletzte Maier erhofft sich durch einen Vereinswechsel mehr Spielzeit.

