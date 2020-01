Bayern in der «Kämpfer»-Rolle: Sieg bei Hertha als Signal

Mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht beendete Oliver Kahn seine erste Pflichtspiel-Dienstreise als Vorstandsmitglied des FC Bayern.

Einen Apfel in der rechten Hand und ins Gespräch mit Hasan Salihamidzic vertieft, schritt der Ex-Nationalkeeper nach dem 4:0 beim Hertha BSC durch die Tiefgarage des Olympiastadions. «Mein erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern nach fast zwölf Jahren», teilte Kahn auf englisch über soziale Netzwerke anschließend mit. «Gratulation an die Spieler und den Trainerstab nach dieser starken Vorstellung. Jetzt zurück nach München mit drei Punkten.»

25. Januar 2020: FC Bayern gegen FC Schalke 04

Vier Punkte liegen die Münchner weiterhin hinter Leipzig, haben sich vorerst an Borussia Mönchengladbach vorbeigeschoben. Zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison, die mit dem souveränen Meistertitel endete, betrug der Rückstand auf Borussia Dortmund ebenfalls als Tabellenzweiter noch sechs Zähler. Vor dem Liga-Gipfel mit den Leipzigern darf sich das Team von Trainer Hansi Flick in der Liga gegen den FC Schalke 04 am kommenden Samstag (25. Januar 2020) und beim FSV Mainz 05 dennoch keine Ausrutscher erlauben.