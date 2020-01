DFB und DFL verlängern Klinsmanns Trainerlizenz

Die Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Fußball-Bund haben die Lizenz von Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann für gültig erklärt. «Der DFB hat die durch Jürgen Klinsmann eingereichten Unterlagen als Fortbildungen im erforderlichen Umfang anerkannt», teilten DFB und DFL am Samstagmorgen mit. «Die letzten, bislang noch fehlenden Nachweise seiner Fortbildungsmaßnahmen sind heute durch den amerikanischen Nationalverband U.S. Soccer direkt beim DFB eingegangen.»

Der Verein äußerte sich am Samstag auf Anfrage nicht und hatte bereits in den Tagen zuvor Ruhe bewahrt. Für Klinsmann selbst bestand zu keinem Zeitpunkt Panik. Der Weltmeister von 1990 hatte sich bereits am Freitag zuversichtlich gezeigt, dass er trotz der offenen Frage seiner Trainerlizenz gegen den FC Bayern zum Bundesliga-Rückrundenstart agieren darf. «Ich habe ihnen viele Sachen zugeschickt, die ich zumindest in meinem Laptop drin habe, das müsste eigentlich schon ausreichen», sagte der 55-Jährige vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).