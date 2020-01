Hertha-Team: Plattenhardt fit für Bayern-Spiel

Hertha BSC kann mit Marvin Plattenhardt in die Bundesliga-Rückrunde starten. Nach einem Infekt meldete sich der Linksverteidiger für die Partie gegen den FC Bayern am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) einsatzbereit. «Platte ist fit, er ist startklar. Er hat voll mittrainiert», sagte Trainer Jürgen Klinsmann am Freitag. Dagegen ist ein Mitwirken von Mathew Leckie wegen eines Magen-Darm-Infekts fraglich. Mittelfeldspieler Arne Maier steht nach einer erneuten Knieblessur erst im Aufbautraining. Das Spiel gegen die Münchner kommt noch zu früh für ihn.

© dpa

Klinsmanns Startelf steht. «Große Überraschungen wird es nicht geben», sagte der Trainer am Freitag: «Erst einmal müssen wir Konstanz und Stabilität reinbringen.» Das bedeutet: Mögliche Nachrücker wie Nationalspieler Niklas Stark, Maximilian Mittelstädt oder Jordan Torunarigha «brauchen jetzt einfach nur Geduld», bemerkte Klinsmann.