Bayern-Ehe soll helfen: Klinsmann will «Ausrufezeichen»

Es wird ein ganz spezielles Spiel für den Hertha-Reformer Jürgen Klinsmann - ob mit oder ohne gültigen Trainerschein.

Klinsmann gegen seinen Ex-Club FC Bayern: Natürlich kommen da neben der aktuellen Aufgeregtheit um die noch zu erneuernde Fußballlehrerlizenz auch wieder die zertretene Werbetonne und die umstrittenen Buddha-Figuren ins Spiel, wenn der ehemalige Welt- und Europameister zum Rückrundenauftakt der Bundesliga am Sonntag (19. Januar 2020) mit seinem neuen Club auf die Münchner trifft.

«Ich durfte ein Jahr als Trainer dort machen, war zwei Jahre Spieler, wurde Europacupsieger, deutscher Meister», erinnert sich der 55-Jährige an seine spannungsgeladenen Bayern-Jahre, die für ihn «eine ganz, ganz tolle Lebenserfahrung» waren. Allerdings habe er schnell gemerkt, «dass das ein oder andere dann nicht gepasst hat. Da hat man sich dann aufgerieben und war anderer Meinung», sagte Klinsmann Sky-Interview zu seiner gescheiterten Bayern-Ehe.

Berühmt berüchtigter Frusttritt in die Batterie-Werbetonne

Von 1995 bis 1997 schoss der Ausnahmestürmer Klinsmann für den nationalen Branchenführer in 84 Spielen 48 Tore, dennoch trennten sich nach zwei Spielzeiten die Wege. «Mit Sicherheit war der FC Bayern der professionellste Club, bei dem ich gespielt habe», sagte der Ex-Profi. Gegen den SC Freiburg holte Trainer Giovanni Trapattoni den damaligen Kapitän der Nationalmannschaft vom Platz. Es folgte jener bekannte Frusttritt in die Batterie-Werbetonne. «Es hat sich über Monate so viel angestaut, da sind meine Gefühle mit mir Gassi gegangen», kommentierte Klinsmann später die Szene.