Plattenhardt nicht im Hertha-Training: Maier fällt aus

Herthas Linksverteidiger Marvin Plattenhardt kann derzeit die Vorbereitung auf das erste Bundesliga-Rückrundenspiel nicht mit bestreiten.

Der 27-Jährige laboriert an einem Infekt und war am 15. Januar 2020 nicht beim Training dabei. Definitiv fehlen wird am Sonntag (19. Januar) im Spiel gegen den FC Bayern Arne Maier, der sich im Trainingslager in den USA erneut am Knie verletzt hatte. «Wir sind sehr optimistisch, dass er bald wieder mit trainieren kann», sagte Assistenztrainer Alexander Nouri. Für den Kader gegen Bayern aber komme Maier noch nicht infrage.