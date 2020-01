Hertha gewinnt Test im Trainingslager gegen U19-Auswahl

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat ein nicht-öffentliches Testspiel in seinem Trainingslager in den USA gewonnen.

Das Team von Trainer Jürgen Klinsmann setzte sich am 5. Januar 2020 gegen eine U19-Akademie-Auswahl mit 5:1 durch. Stürmer Davie Selke und Marko Grujic trafen jeweils doppelt, zudem erzielte Dodi Lukebakio ein Tor. Die Berliner bereiten sich derzeit in Orlando auf die Rückrunde vor. In Saint Petersburg bestreitet Hertha am kommenden Donnerstag (9. Januar) ein offizielles Testspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt. Am 10. Januar kehren die Berliner in die Hauptstadt zurück.