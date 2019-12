Kalou nicht bei Trainingsstart: Suche nach neuem Verein

Routinier Salomon Kalou ist vom Trainingsstart beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC freigestellt worden und darf die Berliner im Winter verlassen. Der 34 Jahre alte Ivorer fehlte beim Auftakt des Teams von Trainer Jürgen Klinsmann in die Rückrundenvorbereitung am Sonntag, wie der Club mitteilte. Kalou sehe sich nach «einem neuen Verein» um, hieß es weiter. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Offensivspieler Kalou war in der Hinrunde nur auf fünf Liga-Einsätze gekommen, davon einer von Beginn an. Unter dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann war Kalou in fünf Partien lediglich einmal eingewechselt worden. Der frühere WM-Teilnehmer hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass es für ihn nicht in Frage komme, dauerhaft auf der Bank zu sitzen. Kalou war 2014 nach Berlin gewechselt und erzielte 48 Bundesligatore. Sein Vertrag läuft Ende der Saison aus.