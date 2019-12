Klinsmann lässt Stark wieder draußen: Vier Gladbach-Wechsel

Jürgen Klinsmann verzichtet zum dritten Mal nacheinander in der Startformation von Hertha BSC auf Nationalspieler Niklas Stark. Der Trainer der Berliner vertraut zum Hinrundenende der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fast der gleichen Aufstellung wie beim 1:0 bei Bayer Leverkusen. Lediglich Eduard Löwen ersetzt den gelbgesperrten Marko Grujic im Mittelfeld.

Stark sitzt erneut nur auf der Bank, stattdessen stehen Karim Rekik und Dedryck Boyata in der Innenverteidigung. Für Ondrej Duda ist erneut kein Platz im Kader. Der beste Scorer der Vorsaison war auch schon in Leverkusen von Klinsmann nicht nominiert worden, anschließend äußerte der Slowake Abwanderungsgedanken. «Wir versuchen eine Konstanz reinzubringen, es mit fast den gleichen Leuten durchzuziehen», sagte Klinsmann bei Sky. Dass ein paar Spieler «frustriert» seien, sei normal und müsse so sein.