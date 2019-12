Verhandlung über Spielabbrüche: Auszeichnung unter Vorbehalt

Es war ein turbulentes Wochenende für Hertha BSC: Während die Bundesliga-Mannschaft zum ersten Mal in der Ära Jürgen Klinsmann gewann, beendeten Hertha-Fußballer andernorts gleich zwei Partien vorzeitig - einmal soll es tätliche Übergriffe, einmal rassistische Beleidigungen gegeben haben.

Auerbacher Verantwortliche und Patrick Müller, Kreisrat der Partei Die Linke, der bei der Partie vor Ort war, dementierten die Rassismus-Vorwürfe und warfen wiederum den Hertha-Jugendspielern vor, «aufs Übelste gepöbelt» zu haben. Die DOG will deshalb nun doch das Sportgerichtsverfahren abwarten, bevor das Herthas U16-Team mit einer Fair-Play-Medaille ausgezeichnet wird. «Die Vergabe der Medaille steht natürlich unter Vorbehalt. Die Sache schien uns eindeutig zu sein. Sollte es neue Fakten geben, werden wir uns das natürlich neu überlegen», sagte Meng am Mittwoch dem MDR.

Über die abgebrochene Bezirksliga-Partie der dritten Herren-Mannschaft von Hertha bei Anadoluspor wird das Sportgericht des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) am 24. Januar verhandeln. Bis dahin sollen der Schiedsrichter sowie beide beteiligten Vereine eine Stellungnahme abgeben.

Die Partie in der Berliner Bezirksliga wurde beim Stand von 2:0 für Anadoluspor nicht fortgesetzt, nachdem Zuschauer einen Hertha-Spieler tätlich angegriffen haben sollen. Laut Bild-Zeitung musste sich der Spieler nach einem Schlag auf den Hinterkopf übergeben und «hat vom Arzt zwei Wochen Sportverbot» bekommen. Zuvor hieß es, er sei von einem Zuschauer gewürgt worden.

Bereits am 9. Februar treffen Hertha III und Anadoluspor auch außerhalb des Sportgerichts wieder aufeinander: Dann steht das Rückspiel in der Bezirksliga an.