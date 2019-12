Nach Rassismusvorwürfen: Auerbach lädt Hertha-Junioren ein

Nach den Rassismusvorwürfen durch Juniorenspieler von Hertha BSC hat der sächsische Fußballclub VfB Auerbach die B-Jugend der Berliner zu einem Besuch und einem gemeinsamen Freundschaftsspiel eingeladen.

«Uns liegt es daran, dass Jugendliche aus Berlin und dem Vogtland die Chance erhalten, sich auszutauschen», schrieb die Vereinsführung Auerbachs am Dienstag 2019 in einem Brief an Hertha, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. «Sie sollen die Gelegenheit bekommen, eigene Lebenswege zu beschreiben und sich in Folge einer Begegnung, nicht nur auf dem Fußballplatz, auch besser zu verstehen und natürlich auch zu respektieren.»