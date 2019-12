Duell mit dem Ex-Club: Besonderes Jubiläum für Darida

Vladimir Darida vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC steht vor seinem 100. Einsatz im Dress der Berliner - und begeht das Jubiläum am Samstag im Olympiastadion gegen seinen ehemaligen Verein SC Freiburg (14. Dezember 2019).

«Natürlich habe ich schöne Erinnerungen an Freiburg. Ich habe dort zwei tolle Jahre erleben dürfen und das ist definitiv eine spezielle Partie für mich», sagte der Mittelfeldspieler am 12. Dezember auf der Internetseite des Vereins, «aber selbstverständlich möchte ich die drei Punkte hier in Berlin behalten.»