Eintracht mit Portugal-Duo: Drei Wechsel bei Hertha

Europa-League-Starter Eintracht Frankfurt nimmt das Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC mit Trainer Jürgen Klinsmann mit einer sehr offensiven Aufstellung in Angriff. Adi Hütter baut am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des 14. Spieltags sowohl auf das portugiesische Sturmduo André Silva und Goncalo Paciencia als auch auf Spielmacher Daichi Kamada. In die Abwehr der Hessen kehrt wie erwartet der zuletzt verletzte Routinier Makoto Hasebe zurück.

Der frühere Bundestrainer Klinsmann nimmt bei den Hauptstädtern drei Veränderungen im Vergleich zum 1:2 gegen Borussia Dortmund vor. Marius Wolf, Per Skjelbred und Maximilian Mittelstädt weichen für Lukas Klünter, Ondrej Duda und Marvin Plattenhardt.