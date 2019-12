Zweites Spiel für Klinsmann: Erster Sieg mit Hertha soll her

Jürgen Klinsmann hofft beim zweiten Spiel als Trainer von Hertha BSC auf das erste Erfolgserlebnis. Der Berliner Verein tritt heute (20.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des 14. Spieltags der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt an. Bei beiden Teams zeichnete sich zuletzt ein Negativtrend ab. Hertha verlor fünf Bundesligaspiele nacheinander, Europa-League-Teilnehmer Frankfurt drei Partien in Serie. Nur mit einem Sieg kann die Klinsmann-Elf am Freitagabend Relegationsrang 16 verlassen. In seinem ersten Trainer-Match nach über zehneinhalb Jahren in der Bundesliga hatte Klinsmann mit der Hertha 1:2 gegen Borussia Dortmund verloren.

