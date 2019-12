Herthas Co-Trainer Nouri auf Beckenbauers Spuren

Alexander Nouri, neuer Co-Trainer beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC, wendet bei den verunsicherten Spielern das Beckenbauersche Prinzip «Geht's raus und spielt's Fußball» an.

«Es ist ein Aspekt, nicht zu viel nachzudenken und einfach rauszugehen und sich Automatismen zu erarbeiten», sagte der Assistent von Trainer Jürgen Klinsmann nach dem Training am 3. Dezember 2019. Hertha hat die letzten fünf Spiele in der Liga verloren und ist auf den Relegationsrang 16 abgerutscht.

Nouri von 2016 bis 2017 Coach bei Werder Bremen

Der in Buxtehude geborene Nouri vergleicht die Situation bei den Berlinern mit seiner ersten Trainerstation in der Bundesliga bei Werder Bremen, wo der 40 Jahre alte Coach zwischen 2016 und 2017 verantwortlich an der Seitenlinie stand. «Wenn die Resultate nicht so sind, wie man sich das vorstellt, dann arbeitet der Kopf», sagte Nouri.