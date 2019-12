Klinsmann-Video jetzt öffentlich: Er will «mehr Tempo»

Das heiß diskutierte, 1:08 Minuten lange Privatvideo von Jürgen Klinsmann kann jetzt jeder sehen.

Hertha ist auf den Abstiegs-Relegationsplatz zurückgefallen

Nach dem misslungenen Trainereinstand gegen Borussia Dortmund (1:2) muss Klinsmann bis zum nächsten Spiel seines Teams am 13. Dezember 2019 bei Eintracht Frankfurt den Spagat hinbekommen, die positiven Signale mitzunehmen und die weiter bestehenden Defizite klar anzusprechen. Es gehe nicht um seine Idealvorstellungen als Trainer. «Sondern es geht um das, was realistisch ist, was am besten zu der Mannschaft passt und was am besten umsetzbar ist, um Punkte zu holen», betonte der Neu-Berliner. Nach fünf Niederlagen nacheinander ist Hertha nach 13 Spieltagen auf den Abstiegs-Relegationsplatz zurückgefallen.