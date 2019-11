Bayern-Trainer Flick gespannt auf Klinsmann: «Viel bewegt»

Der langjährige DFB-Assistenztrainer Hansi Flick ist gespannt auf das Bundesliga-Comeback von Jürgen Klinsmann.

«Natürlich freut man sich, auch wenn ich den Jürgen nie so erlebt habe. Ich bin ja erst nach 2006 zur Nationalmannschaft gekommen, da war er schon weg», sagte der Coach des FC Bayern am 29. November 2019 in München. Damals wurde Klinsmann-Assistent Joachim Löw zum Bundestrainer befördert, Flick wurde dann dessen Co-Trainer. Treffen habe es aber wiederholt gegeben.