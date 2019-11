«Abenteuer gestartet»: Klinsmann steht zeitlich unter Druck

Sein erster Eindruck von seinem neuen Team ist «sehr positiv», doch der Zeitfaktor ist für Jürgen Klinsmann erst einmal das größte Problem. «Der Profisport lässt kaum Zeit», weist der prominente Trainer-Neuzugang von Hertha BSC auf eine der größten Herausforderungen für sich und seinen neuen Stab hin. Schon am Samstag (15.30 Uhr) empfängt Klinsmanns Mannschaft Borussia Dortmund mit dem unter Druck stehenden Ex-Hertha-Coach Lucien Favre.

«Jetzt ist nur eins angesagt, der Mannschaft zu helfen mit allem drum und dran, um zu punkten. Um aus der prekären Situation so schnell wie möglich herauszukommen. Das Abenteuer haben wir gestartet», sagte der neue Hertha-Trainer auf der Vereins-Homepage vor dem Start seines zweiten Arbeitstages in Berlin. Der Ex-Bundestrainer will «mit einem Schritt nach dem anderen» die Verunsicherung bei den Profis lösen: «Sie hören unglaublich gut zu. Sie wollen ja, sie wollten auch davor. Nur die Ergebnisse haben nicht so gestimmt.» Nach vier Liga-Pleiten nacheinander und dem Absturz heran an die Abstiegszone musste Trainer Ante Covic für Klinsmann weichen.