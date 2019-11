Hertha und Covic brauchen Erfolgserlebnis in Augsburg

Berlin (dpa) – Punkten «bis Weihnachten» forderte Hertha-Manager Michael Preetz zum Start der Länderspielpause. Angesichts des Hammer-Restprogramms sollte der Berliner Fußball-Bundesligist nun beim FC Augsburg damit anfangen. Ansonsten droht sich die aktuelle Misere nach drei Liga-Niederlagen in Serie auszuweiten und sich die Diskussion um Trainer Ante Covic weiter zu verschärfen. Das Wichtigste zur heutigen Auswärtspartie (15.30 Uhr/Sky) im Überblick:

AUSGANGSLAGE: Hertha steht mit nur elf Punkten aus elf Partien knapp vor den Schwaben und damit mächtig unter Druck. Der Anschluss an die obere Tabellenhälfte ist spätestens seit der 0:1-Niederlage im Stadtderby beim 1. FC Union und dem 2:4 gegen RB Leipzig verloren - nun droht der Absturz Richtung Abstiegszone. Mit einem Sieg würde der FCA an Hertha vorbeiziehen.

TRAINER: Covic bekam zuletzt mehrfach das Vertrauen von Geschäftsführer Michael Preetz ausgesprochen - auch noch am Donnerstag. Der Club habe sich gewünscht, dass einiges schneller gehe, erklärte der Manager. «Aber wir sehen jeden Tag, wie gut und intensiv gearbeitet wird. Es ist logischerweise auch unsere Verantwortung, diese Arbeit zu unterstützen.» Bei einer Niederlage in Augsburg dürfte sich die Lage aber verdüstern.

SO GEHT'S WEITER: Nach dem Spiel in Augsburg erwartet Hertha bis zum Jahreswechsel ein hartes Programm. In allen fünf Spielen geht es gegen Teams, die derzeit in der oberen Tabellenhälfte stehen: Borussia Dortmund (H), Eintracht Frankfurt (A), SC Freiburg (H), Bayer Leverkusen (A), Borussia Mönchengladbach (H).