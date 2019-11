Druck auf Hertha vor Hammer-Restprogramm: «Sieg für Ante»

Ein öffentliches Punkte-Ultimatum gibt es für den Hertha-Trainer nicht. Aber auch Ante Covic weiß vor dem Keller-Duell beim FC Augsburg, dass eine weitere Niederlage die Misere bei Hertha BSC vor dem Hammer-Restprogramm der Vorrunde noch einmal deutlich verschärfen würde.

Mit seiner eigenen Situation geht der Chefcoach der Berliner jedoch äußerlich gelassen um. «Was mich persönlich betrifft: Ich glaube, dass ich der Letzte bin, der auf sich schaut», sagte der 44-Jährige vor der Partie am Sonntag (24. November 2019). «In dem Moment geht es um uns alle, dass wir als Verein erfolgreich sind.»

Während der Länderspielpause hatte Preetz gefordert, dass «bis Weihnachten» gepunktet werden müsse. Dies sei grundsätzlich «der Auftrag», betonte er nun - ohne aber konkreter zu werden. «Ich halte es nicht für ratsam, sich mit dem Restprogramm zu beschäftigen.» Doch dieses hat es in sich. Nach Augsburg geht es bis zur Winterpause nur noch gegen Teams aus der aktuell oberen Tabellenhälfte: Borussia Dortmund (H), Eintracht Frankfurt (A), SC Freiburg (H), Bayer Leverkusen (A), Borussia Mönchengladbach (H).

Angesichts dieser Aufgaben wissen auch die Spieler um die Bedeutung der Partie an diesem Wochenende - und wollen mit einer Steigerung auch ihren angeschlagenen Trainer stärken. «Ich würde Sonntag liebend gern einen Sieg für Ante holen», sagte Mittelfeldspieler Marko Grujic der «Berliner Morgenpost» am 22. November. «Für Ante ist es auch schwierig momentan. Ich habe Schlagzeilen gesehen, die die nächste Niederlage herbeischreiben oder einen neuen Coach.»

Auch der Serbe befand sich zuletzt im Leistungstief, darf sich nun aber nach dem erstmaligen Fehlen in dieser Saison beim 2:4 gegen RB Leipzig Hoffnungen auf die Rückkehr in die Startelf machen. Für Arne Maier kommt ein Startelfeinsatz laut Covic hingegen noch zu früh, der Mittelfeldspieler ist nach seiner Verletzungspause wegen eines Innenbandanrisses aber zumindest wieder «eine Option» für den Kader.

Vergangenen neun Ligaspiele hat Hertha nicht gegen Augsburg verloren

Nun droht aber der Sturz hinter die Schwaben. Und dass, obwohl FCA-Coach Martin Schmidt den nächsten Gegner durch den Einstieg von Geldgeber Lars Windhorst zumindest zukünftig eigentlich in einer anderen Güteklasse wähnt. «Ich glaube, dass Berlin in den nächsten Jahren zu einem Topact in Liga gehören kann und eigentlich gehören müsste mit den Investitionen», sagte der Schweizer.