Derby in den Hintergrund: Hertha peilt nächste Pokalrunde an

Fußball-Bundesligist Hertha BSC richtet vor dem Derby gegen den 1. FC Union Berlin alle Konzentration auf das Pokalspiel gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden. In der Zweitrunden-Partie am heutigen Mittwoch geht es für den Hauptstadtclub um den Einzug in die Runde der besten 16 Teams.

Hertha-Trainer Ante Covic warnt vor den Elbestädtern, die nach vier Niederlage in Serie Tabellen-Vorletzter der 2. Liga sind. «Diese Pokalrunde ist sehr gefährlich, weil der Gegner mit einem einzigen Spiel einen Stimmungswechsel schaffen kann», sagte Covic. Er muss auf den an der Leiste verletzten Verteidiger Dedryck Boyata verzichten. Das Olympiastadion ist fast ausverkauft, mehr als 30 000 Dresdner Anhänger werden erwartet.