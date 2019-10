«Mini-Derby» und «Derby»: Die Kracher-Woche von Hertha BSC

Mit lautstarker Unterstützung schickten die Fans von Hertha BSC ihr Team in die Kracher-Woche. Direkt nach der 2:3-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim erhielten die Profis der Berliner reichlich Aufmunterung aus der Ostkurve - und waren sich danach der Bedeutung der beiden anstehenden Aufgaben bewusst.

© Tom Weller/Archiv

«Wir haben das Mini-Derby am Mittwoch, und das Derby am Wochenende. Für die Fans ist es eine großartige Woche - wenn wir gewinnen», sagte Salomon Kalou vor dem Zweitrunden-Pokalspiel gegen Zweitligist Dynamo Dresden und dem folgenden Liga-Duell mit Stadtrivale 1. FC Union. «Wir wollen uns gut auf die beiden Spiele vorbereiten, weil wir wissen, wie viel es den Fans bedeutet. Wenn wir zeigen wollen, dass es nur ein Team in Berlin gibt, müssen wir bereit für das Wochenende sein.» Das Wichtigste vor den beiden Partien im Überblick:

SERIE VORBEI: Der Positivtrend in der Bundesliga ist erstmal vorbei. Nach zuvor vier Partien ohne Niederlage steckt Hertha nun weiter im Mittelfeld mit. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf die Europapokalplätze, vier Zähler der Vorsprung auf die Abstiegszone. «Die Mannschaft hätte heute mindestens einen Punkt verdient gehabt», sagte Geschäftsführer Michael Preetz. «Ich erwarte mir für den Mittwoch, dass wir das Spiel gewinnen, dass wir uns das zurückholen, was wir heute liegengelassen gehaben.»

TAKTIK: In der Halbzeitpause reagierte Coach Ante Covic auf die Schwächeperiode der ersten Hälfte und stellte um: Dreier- statt Viererkette in der Verteidigung, Dodi Lukebakio rückte neben Kapitän Vedad Ibisevic in die Sturmspitze und erzielte per sehenswertem Fallrückzieher das zwischenzeitliche 1:2. «Ich mag es, weil ich höher spiele», sagte Lukebakio dazu. «Aber ich will meinem Team von überall helfen.»

PERSONAL: Nach der Gelb-Roten Karte in der Schlussphase muss der zuletzt starke Mittelfeldmotor Vladimir Darida im Derby gegen Union passen. Für das Pokalspiel könnte bereits der Ausfall zwei anderer Stammspieler drohen. Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt fehlte mit einer Ellenbogenverletzung bereits gegen Hoffenheim, Abwehrspieler Dedryck Boyata wurde angeschlagen ausgewechselt. «Dedryck hatte Leistenprobleme», sagte Covic. Wie schwer die Blessuren sind und ob die Verteidiger ausfallen, ließ der Coach offen.

KRITIK I: Angesichts eines angeblichen Fouls an Ibisevic vor dem Hoffenheimer Siegtreffer setzte Preetz zur Generalkritik an dem Auftritt von Referee Markus Schmidt an. «Ich hätte mir für dieses hochklassige Spiel auch eine dementsprechende Schiedsrichterleistung gewünscht», sagte der Geschäftsführer. «Er hat für meinen Geschmack über 90 Minuten überhaupt kein Gefühl für die Bewertung von Zweikampfszenen gefunden und zentrale Fehler gemacht.»

KRITIK II: Nach der Partie zeigten sich die Heimfans von ihrer positiven Seite. Die Schmähungen einiger Anhänger aus der Ostkurve gegen Hoffenheims Mehrheitseigner Dietmar Hopp zogen aber den Unmut von Preetz nach sich. «Ich hätte mir gewünscht, dass wir da andere Szenen gesehen hätten in der Kurve. Ich finde, dass das da nicht hingehört», sagte der Manager.