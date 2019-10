Herthas Kracher-Woche: «Mini-Derby» und «Derby»

Mit lautstarker Unterstützung schickten die Fans von Hertha BSC ihr Team in die Kracher-Woche. Direkt nach der 2:3-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim erhielten die Profis der Berliner reichlich Aufmunterung aus der Ostkurve - und waren sich danach der Bedeutung der beiden anstehenden Aufgaben bewusst.

«Wir haben das Mini-Derby am Mittwoch, und das Derby am Wochenende. Für die Fans ist es eine großartige Woche - wenn wir gewinnen», sagte Salomon Kalou vor dem Zweitrunden-Pokalspiel gegen Zweitligist Dynamo Dresden und dem folgenden Liga-Duell mit Stadtrivale 1. FC Union. «Wir wollen uns gut auf die beiden Spiele vorbereiten, weil wir wissen, wie viel es den Fans bedeutet. Wenn wir zeigen wollen, dass es nur ein Team in Berlin gibt, müssen wir bereit für das Wochenende sein.» Das Wichtigste vor den beiden Partien im Überblick:

Taktik: Dreier- statt Viererkette?

In der Halbzeitpause reagierte Coach Ante Covic auf die Schwächeperiode der ersten Hälfte und stellte um: Dreier- statt Viererkette in der Verteidigung, Dodi Lukebakio rückte neben Kapitän Vedad Ibisevic in die Sturmspitze und erzielte per sehenswertem Fallrückzieher das zwischenzeitliche 1:2. «Ich mag es, weil ich höher spiele», sagte Lukebakio dazu. «Aber ich will meinem Team von überall helfen.»