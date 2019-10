Dilrosun peilt Comeback in Oranje-Auswahl an

Mittelfeldspieler Javairo Dilrosun von Fußball-Bundesligist Hertha BSC setzt sich nach den jüngsten Erfolgen neue Ziele.

«Ich will unbedingt wieder für Holland spielen», sagte Dilrosun der «Sport Bild», «wenn ich weiter so gut drauf bin und Tore schieße, dann werde ich wieder nominiert.» Bisher kam der Niederländer einmal in der Oranje-Auswahl zum Einsatz.