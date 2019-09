Aggressive Hertha will Köln mit Mut knacken

Nach dem lang ersehnten Premieren-Ligasieg will sich Hertha BSC nun beim 1. FC Köln mit neuem Mut aus dem Tabellenkeller befreien.

Das jüngste 2:1 gegen den Aufsteiger SC Paderborn hat beim Berliner Fußball-Bundesligisten einige Verkrampfung gelöst, wie Trainer Ante Covic in der Vorbereitung auf die nächste Partie am Sonntag (18.00 Uhr) in der Domstadt berichtete. «Auffällig ist, dass wir uns mehr zutrauen», schilderte der Chefcoach seine Trainingseindrücke. Alle Profis gingen sichtbar aggressiv zu Werke. «Wir müssen das am Wochenende auch umsetzen», forderte Covic jetzt.