Hertha BSC wird zum letzten Vorrundenspiel am 21. Dezember (Samstag, 18.30 Uhr) im Olympiastadion Borussia Mönchengladbach empfangen. Das ergab die zeitgenaue Ansetzung der Deutschen Fußball Liga am Donnerstag.

Zuvor muss der Berliner Fußball-Bundesligist am 18. Dezember (Mittwoch, 18.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen antreten. Das Heimspiel der 15. Runde gegen den SC Freiburg ist am 14. Dezember (Samstag, 15.30 Uhr) angesetzt. Am 14. Spieltag reist Hertha zu Eintracht Frankfurt, die Partie findet am 6. Dezember (Freitag, 20.30 Uhr) statt.