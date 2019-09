Covic fordert Schulterschluss

Vor dem wichtigen Heimspiel gegen den SC Paderborn hat Hertha-Trainer Ante Covic seine Profis zum geschlossenen Auftreten aufgerufen.

«Das ist der Schlüssel, um aus der Geschichte rauszukommen. Das wissen die Spieler», sagte der 44 Jahre alte Fußballlehrer zum Start der Trainingswoche am Dienstag. Der Berliner Bundesligist steht nach vier Spieltagen mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz, Neuling Paderborn ist Vorletzter. «Wir wissen, was los ist», erklärte Covic. In dieser kritischen Situation zähle nur das Team.