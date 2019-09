Hertha BSC reist zum Winter-Trainingslager in die USA

Fußball-Bundesligist Hertha BSC absolviert das Wintertrainingslager zur Vorbereitung auf die Rückrunde in den USA. Wie die Berliner am Montag mitteilten, geht es vom 2. bis 11. Januar 2020 nach Orlando in den US-Bundesstaat Florida. Für die Mannschaft von Trainer Ante Covic steht zur Eröffnung des Florida Cups am 9. Januar in Saint Petersburg auch ein Testspiel gegen Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt auf dem Programm.

Die Reise nach Florida wird bereits die zweite USA-Tour der Herthaner binnen kurzer Zeit. Schon im Mai reiste die Mannschaft im Rahmen der «#TearDownWallsTour» von Minneapolis über Madison und Chicago nach Los Angeles, um an den Mauerfall zu erinnern. Anlass hierfür war das 30-jährige Jubiläum des historischen Ereignisses in diesem Jahr. Im Rahmen der Tour bestritt das Team zwei Testspiele und besuchte Schulen, Sportvereine und kulturelle Einrichtungen.