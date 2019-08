Wie der VfL die Hertha schockte

Das hatten sich Trainer Covic und seine Hertha für das erste Heimspiel der Saison ganz anders vorgestellt. Gegner Wolfsburg schockt die Berliner - dabei spielen ungewöhnliche Dinge mit.

Die Gäste genossen den «perfekten Abend», wie Wolfsburgs Kapitän Joshua Guilavogui betonte. Hertha BSC dagegen muss nach dem schmerzvollen 0:3 gegen den VfL erst einmal klären, warum die Heimpremiere von Trainer Ante Covic so brutal gegen die Wand gefahren wurde. «Es wird drauf ankommen, dass wir analysieren, woran es gelegen hat und das beim nächsten Mal besser machen», erklärte Dodi Lukebakio, der 20-Millionen-Euro-Einkauf des Berliner Bundesligisten nach seinem ersten Spiel für Hertha im Olympiastadion.

In Einem waren sich Sieger und Besiegte nach dem 2. Spieltag der neuen Saison einig: Schon die Ereignisse nach 18 Sekunden und dann acht Minuten später waren Schlüsselszenen der Partie. Erst zeigte Schiedsrichter Guido Winkmann nach einer Aktion von Guilavogui gegen Ondrej Duda auf den Elfmeterpunkt, nahm diese Entscheidung aber nach Video-Beweis zurecht zurück. Dann gab der Referee ohne nochmalige Kontrolle Strafstoß für den VfL. Wolfsburgs Torschütze vom Dienst, Wout Weghorst, stellte die Partie in Richtung Sieg (9.).

«Leider haben wir den Elfmeter nicht bekommen, den Wolfsburg dann hatte. Diese Entscheidungen haben das Spiel natürlich beeinflusst», bemerkte auch Berlins Routinier Salomon Kalou. «Hätten wir das erste Tor gemacht, wäre die Partie bestimmt anders verlaufen. So sind die Wolfsburger in Führung gegangen und haben das Spiel danach kontrolliert - sie haben leider in den richtigen Momenten getroffen.»