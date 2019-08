Covic will bei Heimpremiere Punkt vergolden

Der landesweit beachtete Punktgewinn beim Rekordmeister in München soll beim Heimstart von Hertha BSC in der neuen Bundesliga-Saison keine Rolle mehr spielen.

«Dass es ein ganz anderes Spiel sein wird als gegen Bayern, steht außer Frage», betonte Trainer Ante Covic vor seiner ersten Heimpartie als Cheftrainer des Berliner Fußballclubs am Sonntag (18.00 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg. «Das 2:2 ist längst aus den Köpfen. Es gibt natürlich Selbstvertrauen, aber es ist vorbei», sagte auch Michael Preetz im Rückblick auf den guten Saisonstart bei den Bayern. Diesen Punkt zu vergolden, «schaffen wir nur mit einem Heimsieg», unterstrich der Hertha-Manager.

«Es ist ein Privileg», jetzt als Trainer vor der Ostkurve arbeiten zu können, bemerkte der einstige Hertha-Spieler Covic vor seiner persönlichen Heimpremiere in neuer Funktion. Freunde und Wegbegleiter in seinen Jahren als Jugendcoach von der U15 bis zur U23 werden natürlich im Stadion sein, berichtete der Deutsch-Kroate. Er spüre schon eine gewisse «Nervosität und Anspannung, dann dort auf der Tartanbahn zu stehen», räumte der 43-Jährige am Freitag ein.