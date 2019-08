Preetz: Ziel ist Sieg in 1. Runde

Nach der «lästigen Pflicht» der Vorbereitung sieht Michael Preetz im ersten Pokalspiel eine besondere Bedeutung. Ein Gesamtziel für den Wettbewerb will der Hertha-Manager nicht ausgeben. Im Blickpunkt steht bei seinem Pflichtspiel-Debüt Trainer Ante Covic.

Berlin (dpa) - Die Traumstory von Pal Dardai blieb unvollendet: Jahrelang sei er von seiner Wohnung am Endspieltag am Olympiastadion vorbeigegangen - einmal wollte er auch als Trainer aktiv dabei sein. Nun versucht Dardais Nachfolger Ante Covic sein Pokal-Glück. Von einem möglichen Finale im eigenen Wohnzimmer wollten weder der Trainer, noch Manager Michael Preetz vor dem Start in die neue Saison reden. «Ziel ist, das erste Spiel zu gewinnen», erklärte der einstige Stürmer. In der ersten Hauptrunde tritt Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr) beim bayerischen Regionalligisten VfB Eichstätt an. «Das haben wir vor der Brust», sagte Preetz. Träumen reicht ohnehin nicht.