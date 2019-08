Hertha-Trainer freut sich nach 4:0 über gefülltes Tableau

Hertha BSC scheint für die neue Saison gerüstet zu sein. Nach dem klaren Sieg bei Crystal Palace zeigt sich Ante Covic sehr zufrieden.

London (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sich mit einer gelungenen Generalprobe Rückenwind für die kommende Spielzeit geholt. «Wenn du auswärts bei einem Premier-League-Vertreter gewinnst und dabei vier Tore erzielst, stimmt mich das sehr positiv», sagte Hertha-Trainer Ante Covic nach dem 4:0 (1:0)-Erfolg am Samstag bei Crystal Palace.

Im letzten Testspiel vor dem Pokalauftakt beim Regionalligisten VfB Eichstätt am 11. August erzielten im Londoner Sellhurst Park Marvin Plattenhardt (44.), Vedad Ibisevic (52.), Maximilian Mittelstädt (76.) und Davie Selke per Foulelfmeter (82.) die Treffer für den Bundesligisten. Covic erfreute sich am Einsatz seiner Spieler, die sich für die anderen «aufopferten» und dank des Engagements Chancen kreiert hatten.