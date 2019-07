Hertha holt Chelseas Redan: «Großes Entwicklungspotenzial»

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat die Verpflichtung des niederländischen Talents Daishawn Redan vom FC Chelsea perfekt gemacht. Der 18 Jahre alte Stürmer unterschrieb einen langfristigen Vertrag, wie der Hauptstadtclub am Donnerstag mitteilte. Medienberichten zufolge soll dieser bis 2024 laufen.

«Daishawn ist schnell, laufstark und passt perfekt in unser Anforderungsprofil», sagte Geschäftsführer Michael Preetz in einer Vereinsmitteilung. «Er hat großes Entwicklungspotenzial, und wir sichern uns mit Blick auf sein Alter alle zukünftigen Chancen auf dem Transfermarkt.» Am Mittwoch hatte zuerst der «Kicker» über den bevorstehenden Transfer berichtet. Redan ist nach U21-Nationalspieler Eduard Löwen und dem belgischen Innenverteidiger Dedryck Boyata der dritte Neuzugang der Berliner für kommende Saison.