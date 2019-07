Hertha-Neuzugang Löwen beginnt mit Training

Neuzugang Eduard Löwen ist beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ins Training eingestiegen.

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler startete am Dienstag die erste Einheit mit dem Team von Trainer Ante Covic und absolvierte 16 Tage nach dem Finale bei der U21-Europameisterschaft auch Konditionsübungen. Beim Turnier in Italien und San Marino war Löwen für die deutschen Junioren, die im Endspiel Spanien mit 1:2 unterlagen, nicht zum Einsatz gekommen. Seine U21-Teamkollegen Arne Maier und Maximilian Mittelstädt sollen am Freitag wieder mittrainieren.