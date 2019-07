Hertha ohne Torwart Kraft ins Trainingslager

Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird sein erstes Trainingslager in der Vorbereitung auf die neue Saison ohne Ersatztorhüter Thomas Kraft absolvieren.

Der 30-Jährige werde wegen einer Entzündung des Schleimbeutels in der Schulter individuell in Berlin trainieren, teilte der Hauptstadtclub am Mittwoch vor der Abreise nach Neuruppin mit. Im Vorbereitungscamp in Brandenburg werde stattdessen der 19 Jahre alte Luis Klatte dabei sein.