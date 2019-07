Hertha BSC leiht Marko Grujic erneut vom FC Liverpool aus

Fußball-Bundesligist Hertha BSC leiht den serbischen Mittelfeldspieler Marko Grujic erneut von Champions-League-Sieger FC Liverpool aus.

Wie die Berliner am Montag (01. Juli 2019) mitteilten, unterschrieb der 23-Jährige einen Leihvertrag für die anstehende Saison. Der U20-Weltmeister von 2015 hatte in der abgelaufenen Spielzeit zu den Leistungsträgern beim Hauptstadtclub gehört.

«Marko hat hier von Anfang an überzeugt und bewiesen, dass er dem Team entscheidend weiterhelfen kann», sagte Geschäftsführer Michael Preetz laut Mitteilung. «Wir hoffen, dass er in seiner zweiten Saison verletzungsfrei bleibt und sind überzeugt, dass er an seine guten Leistungen anknüpft.»

Liverpool um Trainer Jürgen Klopp verleiht Grujic das zweite Jahr nacheinander zu Hertha, will aber dem Vernehmen nach ab 2020 fest auf Grujic setzen, der noch bis 2023 an den Premier-League-Club gebunden ist. Für die Berliner hatte der 1,91 Meter große Grujic in der abgelaufenen Spielzeit 22 Begegnungen in der Bundesliga absolviert und dabei fünf Treffer erzielt. Zwei Bänderverletzungen am Sprunggelenk verhinderten mehr Einsätze. «Es war mein Wunsch, bei Hertha zu bleiben», sagte er. «Ich bin froh, dass das nun geklappt hat.»