Bericht: Lazaro wechselt von Hertha BSC zu Inter Mailand

Der österreichische Fußball-Nationalspieler Valentino Lazaro wechselt vom Bundesligisten Hertha BSC zum italienischen Traditionsclub Inter Mailand.

Das berichten das Fachmagazin «Kicker» und die «Berliner Morgenpost» am Donnerstag (27. Juni 2019) in ihren Online-Ausgaben. Demnach hätten sich beide Clubs nach längeren Verhandlungen auf die Rahmendaten eines Transfers geeinigt. Eine Bestätigung für das Geschäft gab es von den Vereinen zunächst nicht, der Vollzug wird zu Beginn der kommenden Woche erwartet.

Wie der «Kicker» berichtet, beschert der Transfer des 23 Jahre alten Lazaros den Berlinern eine Rekordablösesumme. Inter soll angeblich einen festen Betrag in Höhe von 22 Millionen Euro zahlen, der noch auf bis zu 25 Millionen Euro ansteigen kann. Die Rekordeinnahme belief sich bislang auf knapp 20 Millionen Euro, die der VfL Wolfsburg 2017 für Innenverteidiger John Brooks gezahlt hatte.

Mittelfeldspieler Lazaro soll in Mailand einen bis 2024 gültigen Fünfjahresvertrag erhalten, sein Kontrakt bei Hertha läuft aktuell noch bis 2021. Der in Graz geborene Lazaro hatte in der abgelaufenen Saison 34 Pflichtspiele für die Berliner bestritten, dabei drei Tore erzielt und sieben vorbereitet.