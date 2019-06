Herthas Maier fit für U21-EM: Seltener Torjubel beim Test

Arne Maier kommt rechtzeitig in EM-Form. Nach seiner Knieverletzung ist der Mittelfeldspieler von Hertha BSC bereit für das Turnier mit der deutschen U21. Die Ziele sind klar.

Berlin (dpa) - Den Wettlauf um die Fitness für die U21-EM hat Arne Maier gewonnen - nun darf der Mittelfeldspieler von Hertha BSC kurz vor Turnierstart sogar über eines seiner seltenen Tore jubeln. Beim 3:2 gegen EM-Teilnehmer Polen in einem Testspiel über 4x30 Minuten erzielte der 20-Jährige am Montag in der 30. Minute das zwischenzeitliche 1:0. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund nach der nichtöffentlichen Partie im Trainingslager in Südtirol mit. Die komplette Saison über war Maier in Pflichtspielen für den Berliner Bundesligisten ohne eigenen Treffer geblieben.