Jarstein plant weitere sechs Jahre in Berlin

Rune Jarstein von Hertha BSC will noch lange das Tor des Fußball-Bundesligisten hüten. «Ich will bei Hertha spielen, bis ich 40 bin», sagte der 34 Jahre alte Keeper dem Fachmagazin «Kicker» (Donnerstag).

Jarsteins aktueller Vertrag läuft bis 2021. «Das soll nicht mein letzter Vertrag in Berlin sein», hofft der Norweger. Aktuell arbeitet der Torhüter an seinem Comeback. Jarstein hatte sich am 8. Mai einem Eingriff am Knie unterzogen und auf die letzten beiden Saisonspiele gegen den FC Augsburg und Bayer Leverkusen verzichtet, um den Trainingsauftakt nicht zu verpassen.